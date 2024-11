Hofdame wird heim geschickt, landet nun bei anderem Bauern

Hofdame Elizabeth kehrt in die ATV-Kuppelshow zurück.

Veröffentlicht am 26. November 2024, 21:29 / ©ATV

Das gab’s noch nie bei “Bauer sucht Frau”. Hofdame Elizabeth ist extra aus Los Angeles angereist, und zwar für den Weinbauer Alexander. Nach dem sie aber bei diesem nicht punkten konnte und wieder nach Hause geschickt wurde, will sie nun ausgerechnet beim 40-jährigen Oberösterreicher Josef das große Liebesglück finden. Ihren Traum von einem Bauern an ihrer Seite, wollte sie beim Abschied von Alex keinesfalls aufgeben.

Auch Steirerin Michaela kämpft um Josefs Herz

Der aufgeweckte Innviertler Josef (40 Jahre, Bezirk Ried im Innkreis) bereitet sich für seine Hofwoche vor und freut sich auf das große Liebesabenteuer bei „Bauer sucht Frau“. Josef konnte zuerst nicht glauben, dass sich für ihn eine Dame aus den USA bewirbt: „Bei ihrer Bewerbung hat sie sehr interessant geschrieben. Sie möchte scheinbar wieder zurück nach Österreich und daher hab‘ ich mir gedacht, die willst du kennenlernen, die lädts du auch ein.“ Seine älteste Tochter Sabrina räumt ihr Zimmer auf und macht sogar Platz im Kleiderschrank für die Hofdamen. Sie hat auch einen Hinweiszettel geschrieben, was die Damen in ihrem Zimmer zu beachten haben. Die erste Hofdame ist die 34-jährige Steierin Michaela und Josef holt sie stilecht mit dem Traktor ab.

©ATV Auch Steirerin Michaela will Josefs Herz erobern.

Spannung im Waldviertel „ist grad echt unerträglich“

Am Hof des sportlichen Waldviertlers Stefan stehen die Zeichen auf Abschied, denn schweren Herzens schickt er eine Hofdame heim. „Mir geht es eigentlich gar nicht gut, es ist ein richtig bescheidenes Gefühl, aber es muss halt einfach sein. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ob die richtig oder falsch ist, ich hab‘ keine Ahnung“, ist Stefan verzweifelt. Er muss sich zwischen seinen beiden Hofdamen Lena und Vanessa entscheiden. Beide Frauen sind mittlerweile auch gut befreundet und spürbar angespannt, als er schließlich verkündet, wer bleiben darf und wer gehen muss. „Die Vani und ich wünschen uns beide gleichermaßen am Hof zu bleiben. Darum ist die Spannung zurzeit grad echt unerträglich“, gibt Lena Einblick in ihre Gefühlswelt.

©ATV Waldviertler Stefan steht vor einer schweren Entscheidung. ©ATV Er musst sich zwischen den Hofdamen Lena und Vanessa entscheiden.

Für den abenteuerlustigen Osttiroler Johannes beginnt die Hofwoche mit der Ankunft von Angelina aus Deutschland, die mit ihrer wilden Art das Herz des Bauern höherschlagen lässt. Sie gibt’s aber nur im Doppelpack, und das will sie ihrem Bauern nicht vorenthalten. „Mich gibt es nicht ohne Kind und deswegen ist das auch das Wichtigste in meinem Leben. Das muss er auch annehmen.“ Ein Problem für ihn? Kurz darauf trifft auch die Salzburgerin Gudrun ein. Die Chemie scheint zu passen. Am Abend sorgt eine Runde Flaschendrehen für pikante Fragen und lustige Momente. Hofdame Alexandra aus Wien wird dann für den kommenden Tag erwartet.

©ATV Mit einer runde Flaschendrehen… ©ATV …soll die Stimmung etwas aufgelockert werden.

Wann wird die Folge ausgestrahlt? Die „Bauer sucht Frau“-Folge wird am Mittwoch, den 27. November 2024 um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV ausgestrahlt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2024 um 21:33 Uhr aktualisiert