Niederschlag am Mittwoch: Regen im Tal, Schnee in höheren Lagen

Der Mittwoch bringt Niederschlag in die Steiermark

Der Mittwoch bringt Niederschlag in die Steiermark

Veröffentlicht am 26. November 2024, 21:54 / ©5 Minuten

„Am Mittwoch geht es stark bewölkt oder bedeckt durch den Tag, die Sonne zeigt kaum. Von Süden her setzt schon am Vormittag leichter bis mäßiger Regen ein, der ab Mittag nahezu die gesamte Steiermark erfassen wird“, so prognostiziert die GeoSphere Austria.

Schneefallgrenze zwischen 1.300 und 1.500 Meter Höhe

Trocken soll es voraussichtlich nur im äußersten Nordwesten bleiben. „Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.300 und 1.500 Meter Höhe“, heißt es in der Prognose. In der Früh werden Temperaturen um die minus 1 Grad erwartet. Im weiteren Tagesverlauf soll es nicht wärmer als 5 Grad werden.