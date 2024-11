Arbeitsbühne rammt Maschine: Schwerer Unfall im Tauerntunnel

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Dienstag bei der Tauernschleuse.

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Dienstag bei der Tauernschleuse.

Veröffentlicht am 27. November 2024, 06:04 / ©5 Minuten

Laut ersten Ermittlungsstand der Polizei waren in den Unfall sowohl eine schienengebundene Arbeitsbühne als auch eine Arbeitsmaschine verwickelt. Ein 30-jähriger Arbeiter aus der Steiermark wollte am Nachmittag mit der angehobenen Arbeitsbühne zurücksetzen, übersah dabei jedoch die dahinter befindliche Maschine. In der Folge kam es zur Kollision.

Zwei Arbeiter schwer verletzt

Zwei Arbeiter – ein 36-jähriger und ein 37-jähriger Kroate, die sich gerade auf der Arbeitsmaschine befanden – wurden bei dem Unfall schwer verletzt. „Sie wurden nach der Erstversorgung vor Ort und einer anschließenden Bergung aus dem Tunnel, mit den Rettungshubschraubern C11 und RK1 ins Klinikum Klagenfurt bzw. ins LKH Villach geflogen“, heißt es vonseiten der Polizei. Die Baustelle war aufgrund der Unfallerhebungen mehrere Stunden lang gesperrt.