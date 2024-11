Bus bleibt nach Ausweichmanöver im Gartenhaus stecken

In Innsbruck kam es am 26. November 2024 zu einem Busunfall.

In Innsbruck kam es am 26. November 2024 zu einem Busunfall.

Am 26. November 2024, gegen 17.35 Uhr, lenkte ein 34-jähriger Österreicher einen Linienbus in Innsbruck die Weiherburggasse bergauf in Richtung Norden. Um einer entgegenkommenden Kehrmaschine, gesteuert von einem 46-jährigen Österreicher, auszuweichen, wich der Busfahrer auf den Gehsteig aus. Dabei durchbrach der Bus einen angrenzenden Zaun und blieb in einem dahinterliegenden Vereins- bzw. Gartenhaus stecken.

Straße war für drei Stunden gesperrt

Die 16 Fahrgäste blieben unverletzt, mussten jedoch von der Berufsfeuerwehr Innsbruck aus dem Bus geborgen werden. Der Linienbus, der Zaun und das Gartenhaus erlitten erhebliche Schäden. Für die Bergung des Fahrzeugs war die Weiherburggasse rund drei Stunden gesperrt. Im Einsatz waren neun Feuerwehrkräfte mit drei Fahrzeugen sowie ein Rettungswagen und die Einsatzleitung.