Autotransporter auf A9 in Flammen: Das war die Brandursache

Der 51-Jährige LKW-Lenker befand sich um 17.18 Uhr der Autobahn A9 (Knoten Deutschfeistritz) in Richtung Spielfeld. Der Transporter war mit acht Gebrauchtfahrzeugen beladen. Der LKW stand bereits im Schartnerkogeltunnel in Flammen. Mehr dazu liest du in: Feuer auf Transportanhänger: Wagen brannte lichterloh. Dem serbischen Lenker gelang es jedoch noch, den LKW aus dem Tunnel zu lenken, am Pannenstreifen abzustellen und sich selbst in Sicherheit zu bringen.

Soldaten versuchten Feuer zu löschen

Ein nachkommendes Fahrzeug des Bundesheeres hielt ebenfalls am Pannenstreifen an und die Soldaten versuchten das Feuer zu löschen, was jedoch nicht gelang. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte diese das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.

Brandursache festgestellt

Durch einen Bezirksbrandermittler konnte festgestellt werden, dass der Brand durch eine defekte Bremsanlage des LKW-Anhängers ausgelöst wurde. Die A9 war währenddessen im Bereich, Knoten Deutschfeistritz, für den gesamten Verkehr gesperrt und eine Umleitung wurde eingerichtet.