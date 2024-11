Saustarke Leistung: Feuerwehr befreit Schweine aus Güllekanal

Veröffentlicht am 27. November 2024, 06:49 / ©FF Neuhaus

Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Neuhaus im Lavanttal wurden am Dienstagabend zu einem tierischen Einsatz gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache waren 25 Mastschweine in einen Güllekanal eingebrochen. „Dank des schnellen und koordinierten Handelns der Einsatzkräfte konnten alle Tiere gerettet werden“, versichern die Florianis und schmunzeln: „Nach der Rettungsaktion stand allerdings eine andere Herausforderung an.“ Die Rede war von der gründlichen Reinigung der Ausrüstung, die bei dem Einsatz in Mitleidenschaft gezogen worden war, wie Aufnahmen zeigen.