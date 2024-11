VinziWerke-Benefizkonzert: SoSamma singt für den guten Zweck

Am 1. Advent

Unter dem Motto „Frauen für Frauen“ wird nicht nur die Adventzeit eingeleitet, sondern auch ein Vorgeschmack auf das Jubiläumsjahr der Fraueneinrichtungen Haus Rosalie, VinziLife und VinziHelp gegeben. Der multikulturelle Chor SoSamma nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die Welt und gibt kraftvolle Popsongs, traditionelle Melodien unterschiedlicher Länder und auch steirische Mundart zum Besten.

Benefizkonzert der VinziWerke: Programm und Tickets

Das Konzert findet in der Vinzenzkirche statt und beginnt am 1. Dezember um 18 Uhr mit Einlass um 17.30 Uhr. Vor dem Konzert und in der Pause erwarten die Gäste außerdem hausgemachter Glühwein und Glühpunsch. Tickets sind zu einem Preis von 15 Euro über die Pfarre Graz St. Vinzenz, den SoSamma-Chor, im VinziHaus und über die Grazer Einrichtungen der VinziWerke erhältlich sowie bei der Abendkasse zu einem Preis von 18 Euro.

