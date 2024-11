Selbstbedienungsläden-Franchise schlittert in die Insolvenz

Wie der Alpenländische Kreditorenverband am 26. November bekannt gab, wurde über das Vermögen der Kastl-Greissler GmbH ein Konkursverfahren beim Landesgericht Krems an der Donau eröffnet. Das Unternehmen ist als Franchisegeberin des Kastl-Greissler Franchisesystems bekannt, das in Selbstbedienungsläden ein Sortiment anbietet, bei dem mindestens 50 Prozent der Produkte aus einem regionalen Umkreis von 40 km stammen. Die Kastl-Greissler GmbH betreibt nach eigenen Angaben derzeit 26 Standorte in Österreich und hat zehn Franchisenehmer. Betroffen sind drei Dienstnehmer und zwölf Gläubiger.

Umsatzeinbruch durch Ukraine-Krieg und steigende Energiekosten

Die Insolvenzursache wird auf ein langsames Wachstum des Unternehmens und den Mangel an weiteren Franchiseverträgen zurückgeführt. Besonders 2022, mit dem Beginn des Ukraine-Krieges und den steigenden Energiekosten, kam es zu einem starken Umsatzeinbruch. Eine Fortführung des Unternehmens ist derzeit nicht geplant. Die Anmeldefrist für Forderungen endet am 15. Januar 2025.