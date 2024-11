KÃ¤rntner Tourismus: Minus bei Sommer-NÃ¤chtigungen sorgt fÃ¼r Kritik

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete der Kärntner Tourismus heuer zwar ein Plus von 0,6 Prozent bei den Ankünften, jedoch einen Rückgang von 1,2 Prozent bei den Übernachtungen. Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) sieht darin trotzdem ein „stabiles Ergebnis“, betont aber am Dienstag die Wichtigkeit des gestarteten Reformprozesses: „Wir haben das klare Ziel, dass wieder mehr Mittel in das Gästeerlebnis und die Infrastruktur fließen und weniger in die Struktur. Dafür braucht es nun mutige Reformschritte ohne Scheuklappen […]. Damit wollen wir langfristig die Wettbewerbsfähigkeit und Begehrlichkeit vom Urlaubsland Kärnten sichern und ausbauen […].“ Bereits ab 2026 soll die Reform bei der Branche ankommen.

Plus von 0,6 Prozent bei den Ankünften

Auch heuer sei der August der übernachtungsstärkste Monat gewesen – mit etwas mehr als 2,9 Millionen Nächtigungen. Die meisten Gästeankünfte (654.209) konnten ebenso im August verzeichnet werden. Zulegen konnten im Vergleich zum Vorjahr die Monate Mai mit plus 6,8 Prozent und August mit plus 3,8 Prozent. Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung dazu: „Mit einem Plus von 0,6 Prozent bei den Ankünften ist zu sehen, dass Kärnten weiterhin eine begehrte Sommerdestination ist. Wir sehen es weiterhin als unsere Aufgabe, Aktionen zur Belebung der Vor- und Nachsaison zu setzen. Dies geschieht im Marketing ebenso wie im Produkterlebnis.“ In der Vorsaison 2025 soll unter anderem wieder das Thema Radfrühling im Fokus stehen, mit Veranstaltungen wie dem Wörthersee Gravel Race im April und einem fünftägigen Rad-Event entlang der Kärnten Seen-Schleife im Mai.

Rückgang bei den Übernachtungen sorgt für FPÖ-Kritik

Es sei das zweite Nächtigungsminus beim Sommertourismus in Folge, kritisiert FPÖ-Tourismussprecher Markus di Bernardo hingegen die Tourismusbilanz. Immerhin hätte Kärnten bereits im Vorjahr als einziges Bundesland ein Minus aufgewiesen. „Außer Verboten fällt dem ÖVP-Tourismuslandesrat nichts ein. Unter Verantwortung der ÖVP gibt es null Visionen und Strategien für die Zukunft des Kärntner Tourismus. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Kärnten ein neuerliches Nächtigungsminus verzeichnet“, findet di Bernardo und bezieht sich unter anderem auf den Wegfall des GTI-Treffens, das mit viel Wertschöpfung für die gesamte Region verbunden gewesen sei.

Land stellt mehr Mittel bereit

Tourismuslandesrat Schuschnig sieht den Grund für den Rückgang eher in einem geänderten Gästeverhalten: „Buchungen erfolgen immer kurzfristiger, die Aufenthaltsdauer wird kürzer und die Anforderungen des Gastes an Anreisereisemöglichkeiten haben sich verändert.“ Laut ihm brauche es einen schlanken und schlagkräftigen Tourismus, der Mehrinvestitionen in neue Infrastruktur und in das touristische Mobilitätsangebot und in das Gästeerlebnis ermögliche. „Seitens des Landes wird weiter konsequent in die Schaffung wetterunabhängiger Freizeitinfrastruktur und -angebote investiert sowie in die Belebung der Vor- und Nachsaison. Ziel ist es, mehr Nächtigungen in der Vor- und Nachsaison zu erreichen und einen erfolgreichen Ganzjahrestourismus zu entwickeln.“ Für die anstehende Wintersaison seien bereits sämtliche Vorbereitungen getroffen worden.

Team Kärnten fordert Reform der Tourismus-Verwaltung

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer drängt andererseits auf eine dringende Reform der Verwaltungsstrukturen im Kärntner Tourismus: „Es finden im Tourismus zu viele Insellösungen statt, Mittel versickern in der Verwaltung und insgesamt wird diesem wichtigen Wirtschaftsbereich so Schlagkraft genommen. Es muss zu einer Verschlankung und Reduktion der Ebenen und von Doppelgleisigkeiten kommen und Kärnten vermehrt gemeinsam vermarktet werden“, so Köfer abschließend.