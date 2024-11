â€žMit uns kratzen Sie besser abâ€œ: Wien sorgt fÃ¼r Aufsehen

Ein aktueller Winterartikel der Bestattung Wien sorgt derzeit für ordentlich Wirbel in den sozialen Medien. Es geht um einen Eiskratzer, der mit der Aufschrift „Mit uns kratzen Sie besser ab“ für Aufsehen sorgt und mit einer Prise schwarzem Humor spielt. Ein Wiener teilte das humorvolle Produkt kürzlich auf Facebook und schon hagelte es Kommentare. „Ich finde solche Aktionen wichtig, um das Thema Tod mal aus der Tabuzone zu holen“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer meinte: „Etwas makaber, aber trotzdem gut.“ Der praktische Eiskratzer scheint so gut anzukommen, dass er inzwischen ausverkauft ist. Wer also noch einen will, muss wohl warten!

Wie stehst du zu Werbeaktionen, die mit schwarzem Humor oder provokanten Themen arbeiten?

