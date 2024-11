Nach Mega-Rückruf: Das passiert mit den 14 Millionen Litern Cola und Co.

Im Oktober dieses Jahres wurden Limonadenprodukte der Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite und MezzoMix zurückgerufen. Der Grund dafür war, dass in einer begrenzten Anzahl der 0,5-Liter PET-Flaschen kleine Metallstücke enthalten sein könnten. Mit rund 28 Millionen Flaschen war dies eine der größten Rückrufaktionen in der Geschichte Österreichs. Nun wurde bekannt gegeben, was mit den großen Mengen an Limonade geschehen soll.

Nach Rückruf: Limonaden werden nachhaltig entsorgt

Die betroffenen PET-Flaschen sollen nun weiterverwertet werden. Laut Coca-Cola, die in einem Schreiben gegenüber dem ORF Burgenland Stellung nahmen, wurde nach einer umfassenden Risikobewertung und der Prüfung aller Handhabungsmöglichkeiten entschieden, die betroffenen Produkte aus Sicherheitsgründen möglichst nachhaltig zu entsorgen.

Limonaden werden in der Biogasproduktion genutzt

In Zusammenarbeit mit Abfallwirtschaftsunternehmen sei geplant, die Flüssigkeiten in der Biogasproduktion zu verwenden, während die PET-Flaschen recycelt werden. Zudem teilte Coca-Cola mit, dass im Rahmen der vierwöchigen Rückrufaktion bisher lediglich eine bestätigte Reklamation eingegangen sei.