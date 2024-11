Schwer verletzt: 18-Jähriger beim HLW-Maturaball attackiert

In Bregenz kam es beim Maturaball der HLW Marienberg zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann schwer verletzt wurde.

Am Abend des 23. November 2024 fand im Festspielhaus in Bregenz der Maturaball der HLW Marienberg statt. Zwischen 21 Uhr und 23.45 Uhr kam es im Disco-Raum im Obergeschoss des Festspielhauses zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Mann und einem unbekannten Ballbesucher. Im Anschluss an diese verbale Konfrontation schlug der unbekannte Täter dem 18-Jährigen mehrfach ins Gesicht, wodurch das Opfer zu Boden fiel und schwere Verletzungen erlitt. Der Täter verließ daraufhin den Tatort.