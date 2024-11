Susi & Walter Temmer feiern wilde Partynächte auf Mallorca

In der dritten Staffel „Die Temmers – Reich wie Scheich“ gibt das steirische Millionärspaar wieder Einblicke in ihr glamouröses Leben. In der ersten Folge am Montag, 25. November, ging es gleich heiß her: Die Temmers sind auf Urlaub und reisen auf die beliebte Balearen-Insel Mallorca. Das schwerverliebte und schwerreiche Ehepaar hebt vom Grazer Flughafen ab, wo noch Selfies mit den Fans gemacht werden. Da lässt Walter gleich den großen Koffer stehen und vergisst ihn fast. Die Bordkarten hat er definitiv im Büro vergessen, aber Susi hat alles im Griff: „Ich muss im Urlaub definitiv doppelt mitdenken. Das ist unter anderem auch ein Grund, warum ich keine Kinder haben möchte, weil ich schon eines habe, das sehr viel Aufmerksamkeit braucht, nämlich den Walter.“

Walter ist „hangry“ – da hilft nur „Kuscheln plus“

Susi hat die beste Suite gebucht, doch nach der Anreise mit Flugverspätung ist die Stimmung bei Walter im Keller, denn er ist „hangry“ und der Handyakku ist auch noch leer. „Lieber einen leeren Magen und einen vollen Akku, als einen leeren Akku und einen vollen Magen“, lautet Walters Weisheit. Da kann es bei dem schwerverliebten Paar auch mal krachen. Doch am nächsten Morgen ist wieder alles okay. Susi verrät das Geheimrezept „Kuscheln plus“: „Wir sind ganz kuschelig eingeschlafen, natürlich haben wir uns wieder versöhnt. Es war eine kleine Stresssituation am Abend. ‚Gekuschelt plus‘ würde ich sagen und dann sind wir sehr, sehr gemütlich eingeschlafen.“

Vom Bier-Wetttrinken zum Kinderwunsch

Am Nachmittag kommt es dann zum Bier-Wetttrinken mit einem jungen deutschen Urlauber im Ballermann-Zentrum. Walter ist siegessicher, doch Susi wettet dagegen, dass ihr Mann das Maß ex schafft. Die deutsche Partygruppe, die „Die Temmers“ von Social Media kennen. wachsen den beiden ans Herz und Susi überdenkt sogar ihren Kinderwunsch: „Ich würde sicher ein paar Kinder adoptieren, es ist sicher lustig mit so 20-, 25-Jährigen Party zu machen, die die Adoptivkinder sind, das kann ich mir vorstellen.“ Und Walter ist bereit für den Ballermann: „Es ist ein bissl ein primitiveres gesellschaftliches Zusammentreffen, aber primitiveres in Form von einfacheres und ich mag das gern.“