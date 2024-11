Familienkarte macht Winterspaß in Kärnten leistbar

„Mit der kostenlosen Kärntner Familienkarte wird der Advent bzw. Winter für Familien in Kärnten wieder besonders erlebnisreich und günstig“, informiert Landesrätin Sara Schaar (SPÖ). So bietet das kostenlose Winter-Gutscheinheft für alle Karten-Inhaber ein Einsparungspotential von bis zu 200 Euro. „[Es] umfasst eine Vielzahl an Ermäßigungen für Kärntner Skigebiete, Gutscheine für Angebote der Naturfreunde Kärnten, konkret Familienwanderungen mit Schneeschuhen und Rodeln, Rabatte bei Gigasport, u. a. für Ski-Ausrüstung und Ski-Service, oder auch Ermäßigungen und besondere Angebote für Spiele der Austria Klagenfurt oder Genuss-Momente“, so Schaar. In diesem Winter neu als Partner mit an Bord sind die Adventmärkte in Velden und Mallnitz sowie die Tanzschule Wankmüller. Pro Karten-Inhaber sind übrigens bis zu fünf (!) Gutscheinhefte bestellbar, wodurch eine Gesamtersparnis von bis zu 1.000 Euro winkt.

Familien-Skitage kehren zurück

In den Skigebieten Goldeck, Hochrindl, Petzen und Katschberg genießt man mit der Familienkarte zudem an bestimmten Tagen im Jänner und März 2025 kostenlosen Zutritt. Familien erwartet dabei ein rundum gelungenes Winter-Erlebnis – von Gratis-Liftkarten über geführte Schneeschuhwanderungen mit den Naturfreunden Kärnten bis hin zu vergünstigten Mahlzeiten in ausgewählten Gaststätten. Erstmals lädt das Team der Kärntner Familienkarte außerdem am 9. Februar 2025 zum „Familien-Erlebnistag im Schnee“ auf der Naggler Alm am Weißensee. Dort erwartet Groß und Klein ein buntes Programm mit Aktivitäten wie Skifahren, Rodeln, Schneeschuhwandern und Langlaufen. Die Liftkarten sind zwischen 9 und 12 Uhr kostenlos, ebenso die Nutzung der Rodelbahn inklusive Rodel-Ausleihe. Essensgutscheine ergänzen das Angebot.

Termine der Familien-Skitage Goldeck: 12. Jänner 2025

Hochrindl: 19. Jänner 2025

Petzen: 26. Jänner 2025

Katschberg: 9. März 2025

Familien-Erlebnistag auf der Naggler Alm: 9. Februar 2025

Gutschein für Christbaum-Kauf

Weiter stellen das Landesjugendreferat und Kärnten Sport wieder Ski-Sets für Schulskikurse bzw. Schulskitage in den Pflichtschulen zur Verfügung. Zur Einstimmung auf Weihnachten öffnet die Kärntner Familienkarte zudem wieder täglich ein Türchen im digitalen Adventkalender auf Facebook sowie Instagram. Zusätzlich gibt es für Familienkarten-Besitzer wieder einen Gutschein für den Kauf eines Kärntner Christbaumes.