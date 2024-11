2,6 Promille am Nachmittag: Mann droht mit Umbringen

In Wien-Hernals bedrohte ein betrunkener Mann mehrere Menschen mit dem Umbringen.

Veröffentlicht am 27. November 2024, 10:10 / ©BMI/KK

Am 26. November 2024, gegen 15.45 Uhr, sorgte ein 52-jähriger, alkoholisierter Mann in einer Volksschule im Wiener Bezirk Hernals für einen Polizeieinsatz. Der österreichische Staatsbürger betrat das Schulgebäude, pöbelte dort Eltern und Lehrer an und soll einem 42-jährigen Lehrer mit dem Umbringen gedroht haben.

Mann bedroht Polizei mit Umbringen

Nach dem Vorfall verließ der Mann das Gebäude und stieg in eine Straßenbahn, wo er auch die Fahrgäste belästigte. Alarmierte Polizisten der Polizeiinspektion Maroltingergasse trafen den Mann wenig später an, der sich ihnen gegenüber ebenfalls aggressiv verhielt und sie mit dem Umbringen bedrohte. Ein Alkovortest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Die Beweggründe des 52-Jährigen sind bislang unklar, und eine Vernehmung steht noch aus. Der Mann befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.