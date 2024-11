Drogenhandel in Wien: Zwei Männer auf frischer Tat festgenommen

In Wien-Margareten wurden gestern zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen.

Veröffentlicht am 27. November 2024, 10:21 / ©5 Minuten

Am Nachmittag des 26. November 2024 nahmen Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Stauraczgasse im 5. Bezirk zwei nigerianische Männer im Alter von 25 und 30 Jahren auf frischer Tat fest. Die beiden wurden beim Verkauf von Suchtmitteln erwischt. Bei der Durchsuchung sicherten die Beamten insgesamt vier Kokain-Kugeln (0,6 Gramm) mit einem Straßenverkaufswert von über 100 Euro sowie Bargeld in Höhe von 454 Euro.

Zwei mutmaßliche Täter verhaftet

Ein 27-jähriger mutmaßlicher Käufer aus Finnland wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der 25-Jährige steht zudem im Verdacht, bereits mehrfach Drogen an den 27-Jährigen verkauft zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die beiden mutmaßlichen Dealer in eine Justizanstalt gebracht.