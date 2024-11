Tödlicher Schuss in Spittaler Kaserne: Neue Details aufgetaucht

Demzufolge sei die Waffe nicht am Körper des Opfers aufgesetzt gewesen, bestätigte Staatsanwalt Markus Kitz gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht der „Kärntner Krone“. Zu dieser Einsicht gelang man aber nicht durch das Vollgutachten, so Kitz weiters. Eher habe es sich um die konkrete Frage gehandelt, ob der Schuss aufgesetzt war. Vorerst war nämlich unklar gewesen, wie weit die beiden Soldaten bei der Schussabgabe voneinander entfernt standen. Fest steht nun auch die Todesursache: Der 21-Jährige erlitt einen Lungendurchschuss, wodurch er verblutete.

Beschuldigter spricht von Unfall

Zu der tödlichen Schussabgabe war es am 22. Oktober in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau gekommen. Mehr dazu unter: Nach tödlichem Schuss in Kaserne: Jetzt besteht Mordverdacht. Der Verdächtige selbst bestreitet eine Tötungsabsicht und spricht von einem Unfall. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hingegen geht von Absicht aus. Die Angaben des Beschuldigten können „nicht in Einklang mit einem ersten ballistischen Sachverständigen-Gutachten gebracht werden“, hatte es schon zu Beginn der Ermittlungen geheißen. So, wie der Beschuldigte den Ablauf geschildert hatte, könne es nicht gewesen sein. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Der Mann bleibt jedenfalls vorerst in Untersuchungshaft. Die nächste Haftprüfungsverhandlung wird am 9. Dezember stattfinden. [APA / red. 27.11.2024]