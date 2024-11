Nach Krampuslauf in Zams: Mehrere Vorfälle und Anzeigen

In Landeck kam es am 23. November bei einer Krampusveranstaltung zu mehreren Verstößen.

Am 23. November fand in Zams eine Krampusveranstaltung mit 25 teilnehmenden Krampusgruppen statt. Im Anschluss an den Umzug kam es in der Umgebung des Veranstaltungsortes zu mehreren Vorfällen, darunter Körperverletzungen, tätliche Auseinandersetzungen und Verstöße gegen das Verwaltungsrecht, die Einsätze der Polizei erforderlich machten. Die Beamten erstatten nun Anzeigen unter anderem wegen Körperverletzung sowie Verstößen gegen das Jugendschutz- und Pyrotechnikgesetz an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die zuständigen Verwaltungsbehörden.