Protestaktion: Unbekannte bauen Mauer vor Grazer Rathaus

Eine fragwürdige Aktion sorgt aktuell in der steirischen Landeshauptstadt für Aufsehen. So zeigen Bilder in den Sozialen Medien, wie mehrere Personen eine Mauer vor dem Grazer Rathaus bauen. Die Tat soll in der Nacht auf Mittwoch, den 26. November, passiert sein. Daran beteiligt waren laut den Aufnahmen mehrere Personen.

Unbekannte mauern Grazer Rathaus zu: Was steckt dahinter?

Die Aktion hat einen mehr oder weniger „sportlichen“ Hintergrund. Wie die „Kronenzeitung“ berichtet, soll es sich bei den unbekannten Personen um Strum Graz-Fans handeln. Damit wollen sie wohl erneut ihren Ärger in Bezug auf die Stadion-Debatte ausdrücken, heißt es. Am heutigen Mittwoch trifft der SK Sturm nämlich auf den FC Girona im Wörthersee Stadion in Klagenfurt. Die Stadionproblematik schlägt in Graz immer wieder hohe Wellen. Die Merkur Arena erfüllt nämlich nicht die Voraussetzungen, um Austragungsort für ein Champions League Spiel zu sein. Dies sorgt bei den Sturm-Fans seit Monaten für Unmut.

„Graz am Wörthersee?“ Überklebte Ortstafeln sorgten für Wirbel

Es ist nicht die erste Protestaktion, mit der sich die Sturm-Fans scheinbar Gehör verschaffen wollen. Bereits Ende Oktober sorgten überklebte Ortstafeln für Wirbel. Darauf zu lesen war der Schriftzug „Graz am Wörthersee?“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2024 um 11:37 Uhr aktualisiert