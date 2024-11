Neues Online-Tool warnt vor tödlicher Gefahr in den Kärntner Bergen

Veröffentlicht am 27. November 2024, 11:24 / ©KK/MarEng

„Die Online-Plattform wurde entwickelt, um die Lawinenkommissionen der Gemeinden, Einsatzorganisationen sowie Wintersportlerinnen und –sportler zu unterstützen, indem sie einen effizienten Zugang zu wichtigen Informationen über Lawinenwarnung, Schneedecke und Wetterdaten bietet“, betont Landesrat Daniel Fellner (SPÖ). Die Lawinenvorhersagen erfolgen auf der neuen Plattform ab 1. Dezember täglich um 17 Uhr. Zusätzlich bietet ein detaillierter Wochenüberblick eine eingehende Analyse der regionalen Lawinensituation.

„Lawinenwarndienst schützt Leben„

Fellner appelliert an die Eigenverantwortung der Kärntner Bevölkerung, diesen kostenlosen Servicedienst zu nutzen. „Sich rechtzeitig mit der Witterung und Lawinengefahr zu befassen und seine Touren dementsprechend zu planen, gehört zum verantwortungsbewussten Wintersportvergnügen dazu. Das bedeutet Sicherheit für einen selbst und andere Menschen, die sich für einen möglichen Einsatz in Gefahr begeben müssen.“

Neue Ansprechpartner

Übrigens: Auch bei den Ansprechpartnern gibt es Neuerungen. So stehen Leonardo Zoltan und Florian Steiner künftig für Informationen zur Verfügung. Wilfried Ertl wird in der kommenden Wintersaison hingegen nicht mehr erreichbar sein. Er geht mit Ende April 2025 in den verdienten Ruhestand.