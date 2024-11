Nach Banküberfall in Linz: Drahtzieher verhaftet

Nach einem Banküberfall in Linz am 30. September 2024, bei dem zwei Täter in einem Waldstück festgenommen wurden, führten das Landeskriminalamt Oberösterreich in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich, der Staatsanwaltschaft Linz und der Staatsanwaltschaft Wien weitere Ermittlungen.

Drahtzieher des Banküberfalls in Linz ermittelt

Dabei konnte ein 24-jähriger, staatenloser Mann aus Wien als Drahtzieher des Überfalls identifiziert werden. Am 14. November 2024 wurde zusammen mit dem LKA Wien eine Durchsuchung an einer mutmaßlichen Aufenthaltsadresse des Verdächtigen durchgeführt. Der Mann wurde jedoch nicht angetroffen, dafür konnten die Raubbeute sowie Beweismittel, die einen klaren Bezug zu den Tätern aufwiesen, sichergestellt werden. Einen Tag später, am 15. November 2024, wurde der 24-Jährige als Beifahrer in einem Auto lokalisiert.

Drahtzieher und möglicher Komplize festgenommen

Bei einem Zugriff durch das Einsatzkommando Cobra wurde er festgenommen. Auch der Fahrer des Fahrzeugs wurde vorübergehend festgenommen, da er der Beihilfe und Geldwäsche verdächtigt wird, jedoch nicht geständig ist. Während der Festnahme konnten zudem weitere Bargeldbeträge sichergestellt werden. Die Festgenommenen befinden sich aktuell in den Justizanstalten Wien und Linz.