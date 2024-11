Doch kein Gehaltsplus für Beamte? Steiermark und Kärnten zögern

Gerade noch rechtzeitig vor einer angekündigten Großdemo in Wien wurde am Dienstag, dem 26. November 2024, der Gehaltsabschluss der öffentlich Bediensteten erreicht. Mehr dazu unter: Großdemo abgesagt: Hunderttausende Österreicher bekommen mehr Geld. Auf APA-Anfrage wollten sich aber weder die Steiermark noch Kärnten festlegen, ob die erreichten 3,5 Prozent eins zu eins übernommen werden sollen.

Werden die Beamten-Abschlüsse des Bundes übernommen?

Aufgrund der beginnenden Sondierungsgespräche in der Steiermark gab es aus dem Büro von Personallandesrat Werner Amon am Mittwoch vorerst keine Stellungnahme. Allerdings hatte sich bereits in der Vorwoche die scheidende ÖVP-SPÖ-Landesregierung gegen eine Nulllohnrunde ausgesprochen. Auch in Kärnten wollte man sich vorerst nicht festlegen: „Die Verhandlungen seitens des Landes mit der Gewerkschaft dazu werden zeitnah stattfinden“, hieß es aus dem Büro von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). [APA / red. 27.11.2024]