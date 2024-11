Nach Brand: U1 soll ab Freitag wieder den Betrieb aufnehmen

Die U1 soll nach dem Brandereignis in der vergangenen Woche am Freitag, dem 29. November, wieder im Normalbetrieb fahren.

Nach dem Brand in der Wiener U1 soll die U-Bahn-Linie ab diesem Freitag, dem 29. November, voraussichtlich wieder im Normalbetrieb fahren. Laut den Wiener Linien verlaufen die Reparaturarbeiten und Sicherheitsprüfungen der betroffenen Strecke gut. Die Ermittlungen zur Brandursache gehen in Zusammenarbeit mit einem externen Gutachter weiter.

Mitarbeiter arbeiten an Wiederherstellung

Tag und Nacht sind 300 Mitarbeiter im Einsatz, um die stark beschädigte Strecke zu reparieren, Sicherheitskontrollen durchzuführen und notwendige technische Tests abzuschließen. Diese intensive Arbeit hat es ermöglicht, den Betrieb etwas früher als ursprünglich geplant wieder aufzunehmen. Zunächst war die erste Dezemberwoche als Zieltermin genannt worden.

Sicherheitsüberprüfungen und Reparaturen

Das Bauwerk wurde bereits auf Schäden überprüft, und die Reparatur der Infrastruktur hat begonnen. Dabei wurden nicht nur 50 Meter Gleis verlegt, sondern auch mehrere Kilometer Kabel erneuert. Nach der Wiederherstellung der technischen Infrastruktur fanden Tests statt, um einen sicheren Bahnbetrieb zu gewährleisten.

Testfahrten vor der Wiederinbetriebnahme

Vor der Wiederinbetriebnahme wird zudem ein Gleismesswagen eingesetzt, der bereits bei den Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser im Herbst genutzt wurde. Zum Abschluss sind noch finale Testfahrten der U-Bahn geplant. Auch alle betroffenen Stationen werden vor der Wiedereröffnung gründlich gereinigt.

Brandursache wird weiterhin geprüft

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen weiter. In enger Zusammenarbeit mit einem externen Brandsachverständigen sowie dem Fahrzeughersteller wird geprüft, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Der Sachverständige erstellt auch ein Gutachten für die Wiener Linien. Zusätzlich führt das Landeskriminalamt Untersuchungen durch.

Brand brach in Sonderzug aus

Das Feuer war in der vergangenen Woche in einem Sonderzug mit sechs Waggons ausgebrochen, der ohne Passagiere im Tunnel zwischen den Stationen Taubstummengasse und Südtiroler Platz/Hauptbahnhof stehen geblieben war. Seitdem ist nur der Schienenersatzverkehr in Betrieb. Mehr dazu hier: Brand in U-Bahn: Schienenersatzverkehr ab Donnerstag eingerichtet.