Bombendroh-Serie geht weiter: Mehrere Bildungseinrichtungen betroffen

Zu Beginn dieser Woche wurden mehrere Bombendrohungen an Bildungseinrichtungen in ganz Österreich gemeldet.

Zu Beginn dieser Woche wurden mehrere Bombendrohungen an Bildungseinrichtungen in ganz Österreich gemeldet.

Erneut sind in Österreich Bombendrohungen gegen verschiedene Einrichtungen und Gebäude eingegangen. Bereits am Montag war die Bundeshauptstadt Wien betroffen, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion gegenüber der APA bestätigte. Am Dienstag kamen Drohungen in weiteren Bundesländern hinzu. In Eisenstadt war die Landwirtschaftliche Fachschule betroffen, in Tirol und in der Steiermark die Bildungsdirektion. Die Polizei untersucht die Vorfälle, hieß es seitens der APA.

Drohungen im Burgenland

Im Amt der Burgenländischen Landesregierung war eine E-Mail mit einer Drohung eingegangen, die vermutlich die Landwirtschaftliche Fachschule betraf. Aufgrund der Drohung mussten die Schüler am Vormittag das Gebäude vorübergehend verlassen. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte auf Anfrage der APA das Vorliegen der Drohung und betonte, dass diese ernst genommen und geprüft werde.

Bombendrohungen in Wien

Laut Polizei waren in der Wiener Innenstadt sowie in Wien-Landstraße und Wien-Donaustadt zwei öffentliche Einrichtungen und ein weiteres Gebäude von Bombendrohungen betroffen. Diese Drohungen wurden per E-Mail von einer unbekannten Person versendet, teilte eine Sprecherin mit. Alle erforderlichen Maßnahmen wurden ergriffen, jedoch konnten nach den durchgeführten Prüfungen keine Gefahrenquellen in den betroffenen Gebäuden gefunden werden.

Bombendrohung in Innsbruck

In Tirol erhielt die Bildungsdirektion in Innsbruck eine Bombendrohung, die per E-Mail einging, wie eine Polizeisprecherin der APA mitteilte. Die Polizei stufte die Gefährdungslage jedoch als „gering“ ein, weshalb keine Evakuierung veranlasst wurde. Als Vorsichtsmaßnahme wurde das Gebäude jedoch durchsucht, auch Sprengstoffspürhunde wurden dabei eingesetzt.

Welle von Bombendrohungen an Bahnhöfen

Die Vorfälle erinnern an eine Reihe von Bombendrohungen, die in den letzten Monaten Bahnhöfe in ganz Österreich betrafen. Mitte Oktober konnte schließlich ein 20-jähriger Verdächtiger in der Schweiz identifiziert werden. Ein Sprecher des Innenministeriums teilte der APA mit, dass derzeit geprüft werde, ob der 20-Jährige erneut mit den aktuellen Drohungen in Verbindung steht oder ob es sich um Nachahmungstäter handelt. Falls notwendig, könnten auch bundesweite Stellen wie die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) oder das Bundeskriminalamt in die Ermittlungen eingeschaltet werden. (APA/Red; 27.11.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2024 um 13:20 Uhr aktualisiert