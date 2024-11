Großer Schaden nach Derby-Randalen in Graz: Weitere Täter geschnappt

Das 200. Grazer Derby zwischen dem SK Sturm Graz und dem Grazer AK am 19. Oktober 2024 verlief aus polizeilicher Sicht weitgehend ruhig und ohne größere Ausschreitungen. Dennoch gab es vorläufige Festnahmen und Anzeigen, beispielsweise wegen illegaler Pyrotechnik, unerlaubten Vermummungen, Anstandsverletzungen oder Ordnungsstörungen. Zudem wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet, nachdem vorerst Unbekannte „gleich mehrere Überwachungskameras im Stadion offenbar mutwillig zerstört“ hatten, so die steirische Polizei damals in ihrer ersten Derbybilanz am Kurznachrichtendienst X.

Überwachungskameras zerstört

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatten die vorerst Unbekannten gleich drei Überwachungskameras am Nordplateau des Stadions in den Vormittagsstunden im Rahmen des Aufbaus ihrer Choreografie zerstört. Dabei durchtrennten sie mit Hilfe einer Hebebühne die Stromversorgung offensichtlich mutwillig, wodurch ein folgender Kurzschluss auch die Netzteile beschädigte und der Stadionverwaltung ein finanzieller Schaden von rund 8.800 Euro entstand. Grund für die Tat dürften offenbar immer wieder erfolgte Ausforschungen von Tatverdächtigen gewesen sein, welche nach den Ausschreitungen beim Cup-Derby ein Jahr zuvor erfolgten. Wie berichtet, hat die Polizei in Graz dafür eine eigene „Ermittlungsgruppe SGS“ (Szenetypische Gewalt Sport) eingerichtet, um unter dem Deckmantel der Anonymität agierende Gewalttäter auszuforschen – mit Erfolg.

Graz-Derby: Polizei forschte nun weitere Tatverdächtige aus

Nach intensiven Ermittlungen forschten Polizisten nun auch zwei der drei Tatverdächtigen aus, welche für die Beschädigung der Kameras verantwortlich sein sollen. Dabei handelt es sich um einen 21-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark sowie einen 31-jährigen Grazer. Polizisten erkannten den gesuchten 21-Jährigen beim Spiel SK Sturm Graz gegen SK Rapid Wien am 2. November 2024 am Stadionvorplatz wieder. Dabei ergriff der Südoststeirer plötzlich zu Fuß die Flucht in Richtung stadteinwärts. Polizisten hielten den Mann jedoch kurz darauf an. Den 31-Jährigen forschten die Ermittler über kriminalpolizeiliche Ermittlungen aus. Beide Tatverdächtigen verweigerten ihre Aussage. Sie werden wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung an die Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.