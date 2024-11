Paukenschlag! Kein Weihnachtsgeld und Gehalt mehr für KTM-Mitarbeiter

Veröffentlicht am 27. November 2024, 12:59 / ©Google Streetview Screenshot

Die KTM AG, bekannt für ihre Motorräder, steht aktuell vor einer finanziellen Krise. Tausende Mitarbeiter müssen sich nun auf Veränderungen einstellen. Die Pierer Mobility-Tochter kündigte bereits am vergangenen Dienstag, 26. November 2024, an, einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren zu stellen. Der Finanzierungsbedarf liegt bei einem hohen, dreistelligen Millionenbetrag. Mehr dazu in: KTM vor Insolvenz: Tausende Mitarbeiter betroffen.

Kein Geld für tausende Mitarbeiter

Das Management der KTM AG äußerte die Befürchtung, dass die benötigte Zwischenfinanzierung nicht rechtzeitig aufgebracht werden kann. Nun folgt ein leider etwas absehbarer Paukenschlag für die KTM Mitarbeiter. Ihnen kann aktuell weder der Novembergehalt, noch das Weihnachtsgeld ausbezahlt werden. Die rund 3.500 Beschäftigten trifft die Nachricht gerade zur Weihnachtszeit besonders hart. Wie es um die Gehälter im Dezember steht, kann zurzeit noch nicht gesagt werden. Das Sanierungsverfahren soll am kommenden Freitag, 29. November 2024, eröffnet werden. Auch die Tochtergesellschaften der KTM AG wie KTM Components GmbH und KTM F&E GmbH sind in das Verfahren eingebunden.

Die Prognosen für die nächsten Jahre

Die finanziellen Aussichten sind jedoch weiterhin besorgniserregend. Für das Jahr 2024 wird ein sehr hohes negatives Jahresergebnis erwartet, das im dreistelligen Millionenbereich liegen könnte. Auch durch notwendige Abwertungen im Rahmen der geplanten Umstrukturierungen droht ein weiteres Verlustpotenzial. Doch die Geschäftsführung ist zuversichtlich, dass eine Einigung mit den Gläubigern innerhalb der nächsten 90 Tage eine Grundlage für den Neustart des Unternehmens schaffen kann, wie Medien berichten.

Appell von den Gewerkschaften

Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA rufen die Beschäftigten auf, ihre Entgeltansprüche nicht leichtfertig in den Wind zu schreiben. „Der Insolvenzentgeltfonds, der auch durch die viel kritisierten Lohnnebenkosten finanziert wird, springt in diesem Fall ein. Darum appellieren wir an die betroffenen Beschäftigten, sich von den Gewerkschaften und Arbeiterkammer beraten zu lassen und nicht überstürzt das Arbeitsverhältnis aufzulösen“, sagen die beiden Gewerkschaftsvorsitzenden.