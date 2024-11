Land legt Plan für eigene Windkraft-Zonen in Kärnten vor

Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Landesrat Sebastian Schuschnig (beide ÖVP) haben den Plan für die Windkraft-Zonierung in den vergangenen Monaten ausgearbeitet: „Die Gebiete, in denen Windparks möglich sein sollen, werden stark begrenzt. In nur sieben Gemeinden wird überhaupt eine Zonierung geprüft.“ Ziel sei es, dort zu verdichten, wo schon Infrastruktur vorhanden ist oder bereits Energieanlagen errichtet wurden. Von sensiblen Gebiete wie National- und Biosphärenparks, Landschaftsschutzgebiete, Gefahrenzonen oder militärische Sicherheitszonen sowie auch Siedlungsgebieten will man Abstand halten.

Beschluss der Zonierung bereits 2025 möglich

Der Entwurf für eine Windkraft-Zonierung soll noch heuer vorgelegt werden, um so rasch wie möglich die vorgesehene strategische Umweltprüfung zu starten. Ein Beschluss der Zonierung wäre 2025 möglich. Schuschnig stellt klar: „Ein Totalverbot wäre für den Standort massiv schädlich. Mit dieser klaren Zonierung sichern wir die heimische Versorgung und schützen die Landschaft.“ Konkret wird die Zonierung auf 0,26 Prozent der Landesfläche geprüft. Die Windparks wären demnach auf Gebiete an der Grenze zur Steiermark beschränkt. Schon damit würde man die EAG-Ausbauziele erreichen und die Winterlücke in der Kärntner Stromproduktion schließen können.

50 zusätzliche Windkraftanlagen

Die zuständigen Referenten gehen dabei von 50 zusätzlichen Windkraftanlagen aus. Aktuell sind in Kärnten bereits 14 in Betrieb. Weiter 32 sind genehmigt oder befinden sich bereits in einem Genehmigungsverfahren. Auf diese 46 Anlagen würde eine Volksbefragung ohnehin keinen Einfluss mehr haben. Dennoch nehme man die Sorgen der Kärntner Bevölkerung sehr ernst und respektiere ganz klar das Instrument der Volksbefragung, so Gruber und Schuschnig unisono. Es sei jedoch wichtig, die Fakten zu kennen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. „Wir haben eine Lösung mit Hausverstand ausgearbeitet, damit Kärnten selbst entscheiden kann, wo und wie viele Windräder errichtet werden. Denn kommt die Zonierung nicht von uns, werden uns Wien oder Brüssel die Ausbauziele vorgeben“, geben die Landesvertreter abschließend zu verstehen.