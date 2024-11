Wende im Tierquälerei-Fall: Grazerin wieder auf freiem Fuß

Ungarische Medien berichteten am Mittwoch, dem 27. November, von einer „schockierenden Wende“ im Fall der Grazerin, die des Verdachts der Tierquälerei beschuldigt wird. Die Frau, die in Ungarn mehrere Zuchtstationen unter unmenschlichen Bedingungen geführt haben soll, wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Das ungarische Onlineportal „Vaol.hu“ berichtete, dass das Grazer Landesgericht bereits am Sonntag entschieden hatte, keine Untersuchungshaft gegen die 44-Jährige zu verhängen.

Tierquälerin aus Graz freigelassen

Laut ungarischen Medien lehnte der zuständige Richter den Antrag der Grazer Staatsanwaltschaft auf Untersuchungshaft ab und ordnete die Freilassung der Angeklagten an. Der in Ungarn erlassene Haftbefehl rechtfertige demnach nicht die vorläufige Inhaftierung. Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, bestätigte, dass die Untersuchungshaft trotz des Antrags der Staatsanwaltschaft nicht verhängt wurde. Allerdings stünden bislang nur der EU-Haftbefehl zur Verfügung, ohne dass weitere Ermittlungsakten aus Ungarn vorliegen, die den Tatverdacht untermauern würden.

Keine Untersuchungshaft für Tierquälerei in der Steiermark

Kroschl erklärte, dass gegen die Grazerin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Tierquälerei geführt werde. Der Vorwurf des Betrugs im Zusammenhang mit illegalem Welpenhandel stehe zwar im Raum, könne jedoch ohne weitere Unterlagen nicht weiter verfolgt werden. „In der Steiermark werde zudem bei Ermittlungsverfahren wegen Tierquälerei selten Untersuchungshaft verhängt“, so Kroschl.

Kontaktaufnahme zu ungarischen Justizbehörden

Richard Kapin, der Vorsitzende der ungarischen Stiftung „Alles für die Tiere“, betonte gegenüber der APA, dass die Frau in Ungarn gesehen wurde. Dort bestehe weiterhin ein Haftbefehl gegen die Grazerin, die jedoch nur wegen Betrugs angeklagt werde, was Kapin als empörend bezeichnete. In den kommenden Tagen soll in Österreich entschieden werden, ob sie nach Ungarn ausgeliefert wird. Eine solche Auslieferung scheint jedoch eher unwahrscheinlich. Die österreichischen Justizbehörden haben ein Inlandsverfahren eingeleitet und Ermittlungsergebnisse von den ungarischen Behörden angefordert.

Zahlreiche tote Welpen und Hunderte von Tieren befreit

Die Grazerin soll in den ungarischen Orten Csönge und Csapod mehrere Höfe betrieben haben, auf denen sie Hunde gezüchtet haben soll. Die Tiere lebten unter äußerst schlechten Bedingungen, und Tierschützer berichteten von zahlreichen toten Welpen. Mehr als 100 Hunde, 50 Schafe und Ziegen sowie vier Pferde konnten lebend gerettet werden. Die Tiere waren stark unterernährt und in einem schlechten Gesundheitszustand. (APA/Red; 27.11.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2024 um 13:47 Uhr aktualisiert