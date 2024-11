Brand-Alarm: Feuerwehr bei Wohnungsbrand im Einsatz

Am 26. November 2024 wurden die Feuerwehr Judenburg-Stadt und die Betriebsfeuerwehr Stahl Judenburg zu einem Zimmerbrand in der Marktgasse (Judenburg) alarmiert. Das Feuer war in einer Wohnung im fünften Stock ausgebrochen. Dank der raschen Alarmierung trafen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Judenburg binnen weniger Minuten am Einsatzort ein.

©Stadtfeuerwehr Judenburg/BTF Stahl Judenburg

Bereits bei der ersten Lageerkundung wurde Brandrauch festgestellt. Umgehend wurden die Drehleiter und das Tanklöschfahrzeug in Stellung gebracht. Zeitgleich drang ein Atemschutztrupp in die betroffene Wohnung vor, um den Brand im Innenangriff zu bekämpfen. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen gelang es, das Feuer innerhalb kürzester Zeit vollständig zu löschen und „Brand aus“ zu melden. Die weiteren Feuerwehrkräfte übernahmen währenddessen die Sicherstellung der Wasserversorgung, die Bereitstellung eines Rettungstrupps für den Atemschutzeinsatz sowie die Absicherung des Gefahrenbereichs.