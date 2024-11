Jobangebot als Albtraum: 18-Jährige in Kärnten zu Prostitution gezwungen

Ein 33 Jahre alter rumänischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, eine 18-jährige Landsfrau unter Vortäuschung falscher Tatsachen, Aufnahme einer Arbeit in einer Käse- bzw. Kartonagenfabrik, nach Österreich gelockt zu haben.

Sie wurde gezwungen, der Prostitution nachzugehen

Nach ihrer Ankunft in Österreich wurde sie gezwungen, der Prostitution nachzugehen. Dazu wurde sie von dem Mann derart heftig ins Gesicht geschlagen, dass sie dadurch zwei Zähne verlor. Das durch die Ausübung der Prostitution verdiente Geld musste das Opfer zur Gänze an den Mann abliefern. Weiters versuchte der Mann, die Frau durch Essensentzug und die Weitergabe von Meth Amphetamin (Crystal Meth) gefügig zu machen.

Der Beschuldigte konnte festgenommen werden

Am 23. November 2024 in den Abendstunden wurde in einem Völkermarkter Rotlichtlokal, wo sich das Opfer aufhalten sollte, Nachschau gehalten, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. In den Wohnräumlichkeiten oberhalb des Etablissements konnte mit Unterstützung von Beamten der schnellen Interventionsgruppe (SIG) und einer Diensthundestreife der Beschuldigte festgenommen werden.

Im Zimmer wurde Suchtgift sichergestellt

Das im Zimmer aufgefundene Suchtgift, ca. 12 Gramm Crystal Meth, wurde sichergestellt. Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.