Immer früher online: Drei von vier Kinder haben Handy oder Tablet

In Österreich erhalten Kinder durchschnittlich mit zehn Jahren ihr erstes Smartphone. Bereits 58 Prozent der Fünf- bis Achtjährigen nutzen jedoch ein Handy oder Tablet, wie eine aktuelle Google-Umfrage zeigt. Besonders häufig liegt das erste digitale Gerät als Geschenk unter dem Christbaum. Für viele Eltern stellt sich damit die Aufgabe, digitale Regeln aufzustellen und die Sicherheit ihrer Kinder in der Online-Welt zu gewährleisten.

Digitale Geräte erobern Kinderzimmer

Die Nutzung des Internets steigt mit dem Alter der Kinder deutlich an. Laut der Umfrage verbringen 49 Prozent aller Kinder in Österreich täglich ein bis drei Stunden online. Bei den Fünf- bis Achtjährigen sind es 45 Prozent, während dieser Anteil bei den Neun- bis Zwölfjährigen auf 58 Prozent steigt. 44 Prozent der Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren verbringen ebenfalls ein bis drei Stunden online, jedoch ist diese Altersgruppe auch stärker vertreten, wenn es um eine Nutzung von drei bis sechs Stunden pro Tag geht. Beachtlich ist auch der Besitz von Geräten: Drei Viertel der Kinder in Österreich haben ein eigenes Smartphone oder Tablet, also insgesamt 77 Prozent. Bei den Neun- bis Zwölfjährigen sind es 81 Prozent, während in der Altersgruppe der 13- bis 17-Jährigen neun von zehn ein solches Gerät besitzen.

Eltern wollen Sicherheit vermitteln

Viele Eltern bemühen sich, das Thema Online-Sicherheit frühzeitig anzusprechen: 79 Prozent der Befragten gaben an, bereits mit ihren Kindern über sicheres Verhalten im Netz gesprochen zu haben. In Deutschland liegt dieser Anteil mit 87 Prozent sogar noch höher. Dennoch tun sich 40 Prozent der Eltern schwer, den richtigen Zeitpunkt für diese Gespräche zu finden. Fast die Hälfte (48 Prozent) beklagt außerdem, dass es an praktischen Beispielen fehlt, um die Online-Sicherheit verständlich zu erklären.

Hilfe durch Leitfäden und Tools

Trotz dieser Herausforderungen glauben 87 Prozent der Eltern, dass ihre Kinder sich bei Problemen im Netz an sie wenden würden. Zusätzlich setzen viele Eltern Maßnahmen, um die Online-Zeit ihrer Kinder zu begrenzen. 74 Prozent geben an, Bildschirmzeiten einzuschränken, und ein Drittel nutzt technische Hilfsmittel zur Kontrolle. Mehr als 60 Prozent der Eltern jüngerer Kinder finden altersgerechte Leitfäden besonders hilfreich, um ihre Kinder aufzuklären. Google bietet daher speziell entwickelte Checklisten und Tipps an, um Familien in der digitalen Welt zu unterstützen. (APA/red. 27. 11. 24)

27. 11. 24