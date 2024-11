Schimmelgefahr: BILLA, Müller & Co. rufen beliebten Riegel zurück

Ein beliebter Bio-Haferriegel wird aktuell bei BILLA, Müller und Co. zurückgerufen.

Veröffentlicht am 27. November 2024, 15:46 / ©5 Minuten

Pumpkin Organics GmbH, Lieferant bei BILLA, ADEG, Sutterlüty und Müller ruft das Produkt „Pumpkin Bio Haferriegel Karotte Orange 20 Gramm“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12. Jänner 2025 und der Chargennummer 12012025 zurück. Es kann bei vereinzelten Riegeln Schimmel auftreten. Da ein möglicher Schimmelbefall nicht immer auf den ersten Blick erkannt werden kann, wird um besondere Vorsicht gebeten, insbesondere bei der Konsumation durch Kinder, informieren auch der Verein für Konsumentenschutz (VKI) sowie die AGES. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf der Seite der Packung zu finden. Vom Verzehr des Riegels wird dringend abgeraten.

©BILLA

Riegel können auch ohne Kassenbon retourniert werden

Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen. Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können auch ohne Kassenbon retourniert werden Bei Rückfragen kannst du dich an die Pumpkin Organics GmbH unter der deutschen Telefonnummer +49 89 215415210 (Mo bis Fr 9 bis 17 Uhr) wenden oder auch per Mail an [email protected]. Die Warnung besagt nicht, dass das Risiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.

©5 Minuten Auch bei einer BILLA-Filiale in Graz wird aktuell in einem Aushang vor dem Produkt gewarnt.