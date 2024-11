Geisterfahrer im Ambergtunnel: Polizei sucht wichtige Zeugen

Am Montagabend, dem 25. November 2024, ereignete sich gegen 23.30 Uhr ein gefährlicher Vorfall auf der Rheintalautobahn A14 im Ambergtunnel. Ein 31-jähriger Autofahrer hielt sein Fahrzeug zunächst in einer Pannenbucht in Fahrtrichtung Tirol an. Nach kurzer Zeit wendete er sein Auto und fuhr auf der Überholspur als Geisterfahrer in Richtung Deutschland. Dabei kam es zu einer brenzligen Situation: Drei entgegenkommende Fahrzeuge wurden konkret gefährdet, und es hätte fast zu zwei Frontalunfällen geführt.

Polizei stoppt Fahrer

Nach etwa 80 Metern in falscher Richtung drehte der 31-Jährige sein Fahrzeug erneut und setzte die Fahrt in Fahrtrichtung Tirol fort. Die Polizei konnte den Mann schließlich auf Höhe Nüziders stoppen und kontrollieren. Bei der Überprüfung wurde keine Beeinträchtigung wie Alkohol- oder Drogeneinfluss festgestellt.

Zeugen dringend gesucht

Die Autobahnpolizei Bludenz sucht nun die drei Fahrzeuglenker, die durch den Geisterfahrer konkret gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8101 zu melden. Hinweise könnten entscheidend sein, um den Vorfall umfassend aufzuklären.