Kellnerin arbeitet probeweise in steirischen Betrieb – Geld gab es nicht

Eine Kellnerin aus der Steiermark bekam ihre Probearbeitszeit nicht ausbezahlt und wandte sich an die Arbeiterkammer.

Veröffentlicht am 27. November 2024, 16:18 / ©konstantant-stock.adobe.com

Die Arbeiterkammer machte in einem Facebook-Posting auf den folgenden Fall aufmerksam: „Eine Kellnerin vereinbarte mit ihrer potenziellen neuen Chefin, dass sie probeweise für ein paar Stunden am Tag im Betrieb mitarbeitet.“ Ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis kam nach diesem Probetag aber nicht zustande. Für die Arbeit, welche die Steirerin an ihrem Probetag aber leistete, wurde ihr kein Geld ausbezahlt.

„Jede Arbeitsleistung muss bezahlt werden“

Die Arbeiterkammer klärt auf: „Auch beim Arbeiten auf Probe steht dir für die geleistete Arbeitszeit, das vereinbarte oder zumindest das kollektivvertraglich vorgesehene Mindestentgelt zu. Jede Arbeitsleistung muss bezahlt werden!“ Die Kellnerin wandte sich nach dem Vorfall an die Arbeiterkammer und konnte sich so den ihr zustehenden Lohn, welcher ihr für die geleisteten Arbeitsstunden zustehen, erkämpfen.