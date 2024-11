Grazer Tegetthoffbrücke ab Freitag wieder geöffnet

Um die 40 Tonnen wiegt eine vollbesetzte Straßenbahn. Um diese Last in Zukunft stemmen zu können, wurde die 1975 bestehende Tegetthoffbrücke seit Anfang des Jahres fit für die Schiene gemacht. Schließlich muss die Verbindung über die Mur ab Ende nächsten Jahres auch Straßenbahnen tragen können. Nach herausfordernden und arbeitsintensiven Monaten für die Mitarbeiter der Holding Graz Linien, der Stadtbaudirektion und der ausführenden Baufirmen ist die Tegetthoffbrücke mit der nun pünktlich erfolgten Fertigstellung aller Arbeiten ab 29. November wieder geöffnet.

Tegetthoffbrücke wird um 1,25 Meter breiter

Die nun „ertüchtigte“ Brücke spielt im Rahmen der Innenstadtentlastung eine zentrale Rolle, sie bietet aber auch dem Rad- und Fußverkehr mehr Platz: Mit rund 64 Metern ist die Brücke zwar gleich lang wie die alte, allerdings geht sie deutlich in die Breite. Sie wird um 1,25 Meter breiter. Das und die entfallende KFZ-Spur kommen dem Fuß- und Radverkehr zugute. Zudem erstrahlt das neue Brückengeländer beim Handlauf mit energiesparender, elektrischer Beleuchtung. Richtung Westen gibt es eine Fahrspur weniger für den Kfz-Verkehr. Von Osten kommend nach Süden geht es drei Mal nach rechts über die nördliche Griesgasse und Igelgasse.

Dauerhafter Radweg bis zur Keplerbrücke in Planung

Neu ist der gemischte Geh- und Radweg vor der Sparkasse in der Neutorgasse sowie nördlich des Andreas-Hofer-Platzes. Auch der Lendkai ist für Kfz bald wieder zweispurig befahrbar. Der temporäre Radweg am Lendkai wird Anfang Dezember vorerst aufgehoben, ist jedoch keinesfalls aufgeschoben. Aktuell wird an der Planung eines dauerhaften Radwegs bis zur Keplerbrücke gearbeitet. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen aus der bisherigen Umsetzung fließen in die neuen Planungen ein, um eine noch nachhaltigere und leistungsfähigere Radverkehrs- infrastruktur zu schaffen.

Platz für Bim, Rad, Auto und Fußgänger

Bürgermeisterin-Stellvertreterin Judith Schwentner sagt dazu: „Mit der neuen Tegetthoffbrücke wird eine wesentliche Achse zwischen den beiden Murufern neu gestaltet. Auf der Brücke gibt es künftig nicht nur Platz für die Neutorlinie, sondern auch mehr für alle, die zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto unterwegs sind. Mit der hochwertigen Pflasterung auf beiden Murufern fügt sich die Brücke nahtlos ins historische Stadtbild ein und wertet das gesamte Umfeld auf. Ich freue mich besonders, dass die Innenstadt rechtzeitig zum Advent für alle bestens erreichbar ist.“