Fünf Ortstafeln in Wolfsberg gestohlen: „Das muss echt nicht sein!“

Die Stadtgemeinde Wolfsberg teilt kürzlich in einem Facebook-Posting über den Diebstahl von bereits fünf Ortstafeln mit. „Heute müssen wir leider ein wenig amüsantes Thema ansprechen – doch es ist notwendig“, so die Gemeinde. Allein in diesem Jahr sollen in St. Michael, Paildorf, Völking und in St. Margarethen insgesamt fünf Ortstafeln abmontiert worden sein.

Mehrere tausend Euro Schaden

Die Gemeinde müsse bei jedem Vorfall eine Anzeige erstatten, da es sich um Diebstahl von Gemeindeeigentum handle. Der Schaden belaufe sich bereits auf mehrere tausend Euro. „Zudem geht dafür die wertvolle Arbeitszeit unserer Mitarbeiter drauf, die die Tafeln ersetzen müssen“, erklärt die Stadtgemeinde weiter.

Appell der Stadtgemeinde Wolfsberg

„Nicht zuletzt erfüllen die Tafeln ja auch einen Zweck. Sie sind Teil der Geschichte unserer Stadt und helfen Gästen, sich zurechtzufinden. Bitte lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Stadt so bleibt, wie sie ist! Zeigt euren Stolz auf unsere Gemeinde, indem ihr die Ortstafeln respektiert und schützt“, appelliert die Stadtgemeinde abschließend.