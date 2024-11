Zweigleisig: Linie 5 fährt ab Samstag wieder nach Puntigam

Die Linie 5 steuert ab 30. November wieder Puntigam an und kann deutlich mehr Fahrgäste transportieren.

Veröffentlicht am 27. November 2024, 17:40 / ©Stadt Graz/Fischer

Nach Fertigstellung des zweigleisigen Ausbaues der 1,4 Kilometer langen neuen, zweigleisigen Strecke der Linie 5 zwischen Zentralfriedhof und Brauquartier/tim entlang der Triester Straße fahren am Samstag, den 30. November 2024 ab 4.30 Uhr Straßenbahnen der Linie 5 wieder über das Rasengleis der Neubaustrecke bis nach Puntigam.

Zu den Straßenbahnhaltestellen

Die Straßenbahnhaltestellen Zentralfriedhof, Plachelhofstraße, Maut Puntigam, Brauquartier/tim, Brauhaus Puntigam und Puntigam werden wieder von der Linie 5 angefahren. Die Haltestellen Plachelhofstraße und Maut Puntigam wurden neu errichtet und mit Fahrgastinformationsstelen sowie Aufzugsanlagen ausgestattet. Ein barrierefreies Erreichen der Haltstellen ist somit möglich. Die Schleife und die Haltestellen direkt vor dem Zentralfriedhof werden nur mehr von den Bussen der Linien 52 und 67 angefahren. Die Haltestelle der Linie 5 nach Andritz befindet sich wieder östlich der Triester Straße.

Ersatzverkehr Linie E5 Der Ersatzverkehr der Linie E5 (im Bereich der Haltestellen Brauhaus und Brauquartier/tim in Richtung Zentralfriedhof) wird am Freitag, 29. November 2024 von 4.30 bis 24 Uhr angepasst: Ab der Haltestelle Puntigam (Gleis 2) fahren die Busse über die Wendeschleife – Schwarzer Weg –Triester Straße – Alte Poststraße – Hans-Groß-Gasse – Triester Straße zur Endhaltestelle Zentralfriedhof.

Die Haltestelle Brauhaus Puntigam wird ersatzweise in der Triester Straße bei der Haltestelle der Linie N5 (Regionalbushaltestelle) eingerichtet.

Die Haltestelle Brauquartier/tim wird ersatzweise in der Alten Poststraße bei der Ersatzhaltestelle der Linie N5 eingerichtet. Danach wird der Schienenersatzverkehr eingestellt.

Sammeltaxis werden eingestellt

Entlang der Herrgottwiesgasse stehen noch bis 29. November täglich Taxis von 4.45 Uhr bis 24 Uhr für Fahrten zwischen den ÖV-Haltestellen Zentralfriedhof und Puntigam zur Verfügung. Die Haltepunkte befinden sich auf Höhe Hochleitenweg bzw. Tiergartenweg. Das Angebot ist kostenlos, muss aber mindestens 30 Minuten vor der gewünschten Abfahrt telefonisch bestellt werden. Die Fahrten können bis 29. November unter: Tel. +43 316 8011 gebucht werden. Danach wird dieser Service eingestellt.

In diesen Intervallen verkehrt die Linie 5

An Werktagen/Schultagen wird ab 30. November nach der Frühspitze ein 7,5 Minutenintervall bis ca. 18.30 Uhr gefahren. An Samstagen fährt der 5er von 10 bis ca. 18.30 Uhr alle 10 Minuten und an Sonntagen von 10 bis ca. 21 Uhr alle 15 Minuten.

Zweispuriger Kfz-Verkehr in beide Richtungen möglich

Wegen der Verbreiterung der Gleistrasse wurde die Triester Straße nach Westen verschoben. Die vorhandene westseitige Lärmschutzwand wurde an die aktuellen lärmtechnischen Normen angepasst und neu errichtet und – wo dies möglich war, – begrünt. Auch die östliche Lärmschutzwand wurde erneuert. Der Kfz-Verkehr kann in beiden Richtungen wieder zweispurig befahren werden. Es gilt mit der Verkehrsfreigabe Tempo 50.