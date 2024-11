Baustellen-Drama: Bagger überrollt Fuß eines 20-Jährigen

Symbolfoto

Symbolfoto Am heutigen Mittwoch,. dem 27. November 2024, kam es zu einem Arbeitsunfall in Spittal an der Drau. Ein Mann (59) überfuhr mit einem Bagger den Fuß seines Arbeitskollegen (20). Dieser musste mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen werden. Spittal an der Drau Arbeitsunfall

