Widersprüchliche Aussagen nach Unfall in Graz: Polizei sucht nach Zeugen

„Gegen 14.10 Uhr fuhr eine 18-jährige Grazerin mit dem weißen Kleinwagen ihres Vaters auf der Kärntner Straße in Richtung stadtauswärts. Als sie auf Höhe Kärntner Straße 199 (Firma für Pool- und Saunazubehör) nach links in die Ulmgasse einbiegen wollte, kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Motorrad. Dieses wurde von einem 42-jährigen Grazer in Richtung stadteinwärts gelenkt“, berichtet die Polizei. Er wurde eigenen Angaben zufolge über die Motorhaube des Wagens geschleudert und kam leicht verletzt auf dem Asphalt zu liegen. Das Rote Kreuz kümmerte sich in der Folge um die medizinische Erstversorgung des 42-Jährigen, der eine weitere medizinische Behandlung ablehnte.

Widersprüchliche Angaben

Während der 42-Jährige bei der Unfallaufnahme angab, auf der Fahrspur in Richtung stadteinwärts unterwegs gewesen zu sein, waren sich die 18-Jährige und ihre Beifahrerin (15) darüber einig, dass der Motorradfahrer die daneben befindliche Busspur widerrechtlich benutzt hatte. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der beiden Beteiligten sucht die Verkehrsinspektion nun zur objektiven Klärung des Sachverhalts nach Zeugen des Unfalls. Hinweise werden erbeten an Verkehrsinspektion Graz 1 unter der Telefonnummer 059133/65-4110.