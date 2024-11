Nach Mordversuch: 18 Jahre Haft für 22-Jährigen in Linz

Ein Vorfall in Linz endete am Mittwoch mit einem schwerwiegenden Urteil. Ein 22-Jähriger wurde zu 18 Jahren Haft verurteilt, nachdem er im Mai 2023 in der Innenstadt einem Fremden mit einem Messer in den Bauch stach. Das Urteil des Linzer Landesgerichts ist nicht rechtskräftig.

Der nächtliche Angriff, der fast tödlich endete

Der Angriff, der das Opfer beinahe das Leben gekostet hätte, ereignete sich in der Nacht auf den 1. Mai. Der Angeklagte bestritt, vorsätzlich gehandelt zu haben und gab an, in Notwehr zu handeln. Doch das Gericht sah den Fall anders und verurteilte ihn wegen versuchten Mordes.

Urteil gefallen: Berufung angekündigt

Die Geschworenen fällten ihr Urteil mit einer Mehrheit von sechs zu zwei Stimmen. Der Verteidiger des Angeklagten kündigte noch während der Urteilsverkündung Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde an. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich nicht dazu. Mildernd berücksichtigte das Gericht, dass es sich nur um einen versuchten Mord handelte, und dass das Opfer überlebte. Als erschwerend wurde jedoch die Tatsache gewertet, dass der Angeklagte bereits drei einschlägige Vorstrafen hatte und als „Rückfalltäter“ galt.

Schillerpark: Der Ort des Verbrechens

Der Vorfall selbst hatte sich im Bereich des Schillerparks ereignet, wo der 22-Jährige und das spätere Opfer zunächst in einem Lokal waren. Nach einem Streit zwischen dem Angeklagten und einem Bekannten des Opfers kam es auf der gegenüberliegenden Straßenseite zur Messerattacke. Eine Überwachungskamera dokumentierte, wie das Opfer versuchte, den Streit zu schlichten, als der Angeklagte plötzlich ein Messer zog und es dem Mann in den Bauch stieß. Trotz der schweren Verletzungen konnte das Opfer durch eine Notoperation gerettet werden. (APA/red. 27. 11. 24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2024 um 18:47 Uhr aktualisiert