Skurril: Hotel-Einbruch endet mit Mitternachtssnack und Übernachtung

Ein kurioser Einbruch sorgt in Kaprun für Aufsehen: In der Nacht vom 25. auf den 26. November soll ein 34-jähriger Deutscher in ein Hotel eingebrochen sein. Dabei zeigte er sich als durchaus „anspruchsvoller Gast“ – er konsumierte Speisen und Getränke, bevor er es sich in einem leeren Hotelzimmer gemütlich machte.

Vom Snack zur Strafanzeige: Snowboard-Diebstahl inklusive

Doch der Hunger und die Müdigkeit waren offenbar nicht die einzigen Motive des Mannes. Wie die Polizei berichtet, steht er auch im Verdacht, ein Snowboard aus einem nahegelegenen Skilager gestohlen zu haben. Die nächtliche Aktion blieb nicht unbemerkt, und der mutmaßliche Täter wurde schließlich ausgeforscht. Ob es dem Mann dabei mehr um das Abenteuer oder die Verpflegung ging, bleibt unklar. Fest steht jedoch, dass die Polizei ihn deshalb anzeigt.