Sieg! Sturm Graz triumphiert bei Champions League in Klagenfurt

Am heuten Mittwoch ging es für Sturm Graz in die Kärntner Landeshauptstadt, wo die Fußballmannschaft in der UEFA Champions League auf FC Girona traf. Anpfiff gab es um 18.45 Uhr im Wörthersee Stadion.

1:0-Sieg für Sturm Graz

In der ersten Spielhälfte gelang keiner der beiden Mannschaften ein Tor und es ging mit einer Nachspielzeit von zwei Minuten mit einem Unentschieden in die Pause. In der zweiten Hälfte jedoch nahmen die Grazer ordentlich Fahrt auf und in Minute 58 setzt Torschütze Mika Biereth zum Schuss an – und landet einen Treffer für Sturm! Die Gegner können in der restlichen Spielzeit (Nachspielzeit von 6 Minuten) nicht mehr aufholen und somit marschieren die Grazer als Sieger vom Spielfeld. „Wir holen die ersten drei Punkte in der Champions League!“, freuen sich die „Schwoazn“ nach ihrem historischen Erfolg.

Protestaktion am Spieltag

In den frühen Morgenstunden des heutigen Spieltages sorgen Unbekannte mit einer Protestaktion für Aufsehen. So zeigen Bilder in den Sozialen Medien, wie mehrere Personen eine Mauer vor dem Grazer Rathaus bauen. Die Aktion hat einen mehr oder weniger „sportlichen“ Hintergrund und spielt auf die Stadions-Problematik an. Mehr dazu hier: Protestaktion: Unbekannte bauen Mauer vor Grazer Rathaus. Bereits beim letzten Champions League Spiel in Klagenfurt gegen Sporting Lissabon haben Sturm-Fans mit Bannern beim sogenannten „Heimspiel“ ihren Unmut Ausdruck verliehen. Auch im Vorfeld des Spiels gab es eine plakative und kreative Protestaktion. Wir berichteten: „Graz am Wörthersee?“ Überklebte Ortstafeln sorgen für Aufsehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2024 um 20:46 Uhr aktualisiert