Petition für „Everyday English“ an der Volksschule Landskron in Villach

Die Einstellung der Finanzierung für bilinguale Klassen an der Kevenhüller Volksschule sorgte für ordentlich Wirbel in Villach. Die FPÖ setzt sich für den Erhalt des Programms an der Volksschule Landskron ein. „Wir setzen uns entschieden für den Erhalt des bewährten Schwerpunkts „Everyday English“ an der Volksschule 7 in Landskron ein.“, stellt Katrin Nießner, Klubobfrau der freiheitlichen Gemeinderäte in Villach, klar. Nießner wurde von besorgten Eltern angesprochen, da der seit dem Schuljahr 2005/06 erfolgreich angebotene Englisch-Schwerpunkt infolge geplanter Einsparungen vor der Abschaffung steht. „Es ist von größter Wichtigkeit, diesen wertvollen Englischunterricht zu verteidigen.“, so die Klubobfrau. In der Gemeinderatssitzung am Freitag werden die Freiheitlichen eine Resolution an die Bundesregierung einbringen, um den Erhalt dieses wichtigen Schwerpunkts zu fordern.

Englisch wichtig für Technologiestandort

Nach den geplanten Einsparungen bei der VS1 (Khevenhüllerschule) wo bekanntlich der bilinguale Zweig dem Sparstift zum Opfer fallen soll, ist dies nun die nächste Hiobsbotschaft für die schulische Bildung in der Technologiestadt Villach. Unsere Kinder sind die Zukunft – und wir müssen ihnen die besten Voraussetzungen bieten, um in einer globalisierten Welt erfolgreich zu sein.“, so Nießner.

Auch in Krisenzeiten investiert Kommunalpolitik in Bildungsstandort Villach

„Bildung ist eine unverzichtbare Zukunftsinvestition. Es liegt nun am neuen Bundesminister, zu zeigen, welchen Wert er oder sie der Bildung tatsächlich beimisst.“, stellt Nießner die Rute ins Fenster. Die Stadt Villach habe bereits vor einigen Jahren allein neun Millionen Euro in die umfassende Runderneuerung und moderne Umgestaltung der Volksschule 7 investiert, um den Kindern die bestmöglichen Lernbedingungen zu bieten.

Petition – „Yes, we can – Für mehr Englisch in der Grundschule!“

Mit der Petition fordert der Elternverein der VS 7 den Erhalt dieses wertvollen Programms. Der Schwerpunkt ermöglicht es den Schülern, umfassende Sprachkenntnisse ohne zusätzliche Belastung zu erwerben, da Englisch intensiv in die verschiedenen Unterrichtsgegenstände integriert wird. Der Unterricht im Rahmen von „Everyday English“ weckt Freude am Entdecken einer neuen Sprache und legt somit den Grundstein für ein lebenslanges Sprachenlernen.

©FPÖ Villach Am Foto: Katrin Nießner, Klubobfrau der freiheitlichen Gemeinderäte in Villach

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2024 um 21:31 Uhr aktualisiert