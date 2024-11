Gewalt gegen Frauen: Viele Frauenhäuser bleiben Betroffenen unbekannt

Jedes Jahr suchen Tausende Frauen und Kinder in Österreich Schutz vor häuslicher Gewalt. 2023 waren es insgesamt 24.330 Betroffene, 79 Prozent davon Frauen und Mädchen. 1.148 Menschen, darunter 571 Frauen und 577 Kinder, fanden Zuflucht in den autonomen Frauenhäusern des Landes. Trotz dieser hohen Zahl wissen viele Betroffene nicht einmal von der Möglichkeit, in einem Frauenhaus Hilfe zu suchen. Experten und Expertinnen berichteten in einer Wiener Pressekonferenz, dass Betroffene erst durch Behörden wie das Sozialamt von dieser Option erfahren.

Der schleichende Beginn von Gewalt – Ein schwerer Weg zur Erkenntnis

„Gewalt zu erkennen und zu benennen, ist ein Prozess“, erklärte Maja Markanović-Riedl, Geschäftsführerin der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser (AÖF). „Gewalt ist ja nicht, ich lerne jemanden kennen und der schlägt mich am nächsten Tag. Sondern das beginnt ganz langsam und schleichend.“ Es dauert oft lange, bis Frauen die Übergriffe als solche wahrnehmen. Das Thema sei mit viel Scham behaftet, weshalb sich viele erst spät Hilfe suchen. Diejenigen, die diesen Schritt wagen, seien „sehr mutig und sehr stark“, betonte Markanović-Riedl.

Zunehmendes Bewusstsein – Hilfe durch das soziale Umfeld

Elisabeth Cinatl, Vorsitzende des Netzwerks österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen, berichtete, dass sich das Bewusstsein für häusliche Gewalt in der Bevölkerung in letzter Zeit verstärkt habe. Immer häufiger riefen Angehörige oder Freunde bei der Frauenhelpline an, um sich zu erkundigen, wie sie Betroffene unterstützen könnten. Ein weiteres Problem sei, dass Gewalt an Frauen häufig im eigenen Zuhause stattfinde. Doris Schmidauer, Ehefrau des österreichischen Bundespräsidenten, erklärte: „Das ist eigentlich der Ort, der für uns alle ein Ort der Privatsphäre ist, ein Rückzugsort, wo wir uns erholen können. Leider ist für viele Frauen in Österreich das eigene Zuhause nicht der Ort der Wärme und Sicherheit, sondern dieser geschlossene Raum ist ein Ort der ständigen Gefahr.“

Das Heim als Ort der Gefahr – Gewalt in den eigenen vier Wänden

Bereits 27 Femizide und 39 Fälle schwerer Gewalt an Frauen gab es 2023 in Österreich. Schmidauer betonte, dass Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern noch immer nicht erreicht sei, was zu Gewalt gegen Frauen führe. Sie warnte: „Wenn wir das nicht gewährleisten, dann riskieren wir, dass die Opfer von heute, diese Kinder, die Täter und Opfer von morgen werden.“ Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt werden, leben oft in einem ständigen Zustand der Wachsamkeit. Eine Klientin berichtete, dass sie bereits wusste, dass etwas passieren würde, „wenn er nur den Schlüssel in die Wohnungstür gesteckt hat“. Frauen, die in Frauenhäuser flüchten, haben meist nichts bei sich außer den Kleidern, die sie tragen. In den Frauenhäusern finden sie Schutz und Unterstützung. „Manche kommen immer wieder“, sagte Cinatl, „aber die Frauenhäuser bieten auch Nachbetreuung und helfen den Betroffenen beim Neustart.“

Die Folgen von Gewalt – Femizide und die Gefahr von Wiederholung

Ein weiteres Problem ist die gesellschaftliche Wahrnehmung von Geschlechterrollen. „Laut der Leipziger Autoritarismusstudie hat jeder dritte Mann und jede fünfte Frau ein geschlossen sexistisches oder anti-feministisches Weltbild“, so Jan Wunderlich vom Anti-Gewalt-Projekt StoP. Diese Einstellung führe dazu, dass die Rolle der Frau auf die von Mutter und Ehefrau reduziert werde, was den Nährboden für Gewalt bilde. Der Appell an die neue Regierung lautete daher: „Sparen Sie nicht am Gewaltschutz.“ (APA/red. 27. 11. 24)