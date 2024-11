EC KAC muss sich in Innsbruck mit 4:3 geschlagen geben

Das erste Spieldrittel verlief für den EC KAC torlos. Im zweiten Drittel überstehen die Rotjacken ein Powerplay der Gegner. Die Klagenfurter kassieren so einige Strafen, in der 35. Spielminute trifft Innsbruck und führt. Die Innsbrucker nehmen Fahrt auf und bezwingen in Minute 39 und sogleich in der 40. Spielminute den Klagenfurt Goalie.

KAC legt nach

Nach Beginn des dritten Spieldrittels gelingt dem KAC das erste Tor. Matt Fraser erzielt den ersten Treffer für die Rotjacken. Doch knapp ein paar Minuten später treffen die Innsbrucker erneut zum 4:1. Doch das lässt der KAC nicht auf sich sitzen, acht Minuten vor Spielende gelingt Mads Larsen die Erhöhung auf 4:2. Mathias From legt nach und erzielt in der 59. Spielminute das 4:3. Das reichte leider nicht mehr, um das Spiel zugunsten des KAC zu entscheiden. Der KAC muss sich gegen den HC Innsbruck geschlagen geben. Ein ausführlicher Spielbericht folgt.