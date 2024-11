Kaltfront bringt Regen und Schneefall bis 1000 Meter

Am Donnerstag erwartet uns eine Kaltfront, die von Westen her über das Land zieht, wie GeoSphere Austria berichtet. Diese sorgt für viele Wolken und verbreiteten Regen, vor allem in Vorarlberg und im westlichen Niederösterreich am Vormittag. Im Osten bleibt es zunächst noch trocken, aber auch hier setzt am Nachmittag und Abend örtlich Regen ein. Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf auf etwa 1000 Meter. Im Süden und Südosten bleibt es zwar länger trocken, doch auch hier kann es am Nachmittag vereinzelte Regenschauer geben.

Nachmittags Auflockerungen und frischer Wind

Ab dem Nachmittag gibt es im Norden und Nordosten sowie an der alpennordseitigen Grenze Auflockerungen. Der Wind dreht auf West und frischt mäßig bis lebhaft auf, wobei im Osten auch kräftige Böen auftreten können. Im Süden bleibt der Wind jedoch schwach. Die Frühwerte liegen zwischen minus 2 und plus 5 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen nur 5 bis 8 Grad. Insgesamt erwartet uns ein kühler und wechselhafter Tag.