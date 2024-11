Schneefallgrenze sinkt: Auch unter 1.000 Metern fallen weiße Flocken

So wird das Wetter in der Steiermark am Donnerstag

„Grau in grau beginnt der Donnerstag in der Steiermark. Tiefe, hochnebelartige Wolken hängen über den meisten Becken und Tälern. Sie werden schon bald von Wolkenfeldern in höheren Schichten abgelöst“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Schon am Vormittag setzt im Ausseerland und im Ennstal leichter regen ein, die Schneefallgrenze liegt zunächst noch in 1800 Meter Seehöhe.

Schneefallgrenze sinkt im Norden am Nachmittag

„Ab Mittag greifen einzelne Regenschauer auch auf die südlichen Landesteile über, dazu wird kalte Luft herangeführt. Und so schneit es im Norden am Nachmittag allmählich bis auf 900 Meter herab“, so die Schnee-Prognose. Der Großteil des Niederschlags ist bis dahin aber vorüber, es lockert auch zaghaft auf. Die Temperaturen erreichen bereits am Vormittag Höchstwerte von bis zu 9 Grad.