Wolkiger Donnerstag in Wien mit Regen und frischem Wind

Wolkiger Himmel und frischer Wind in Wien am Donnerstag.

Veröffentlicht am 27. November 2024, 22:13 / ©5 Minuten

Laut GeoSphere Austria erwartet Wien eine wechselhafte Wetterlage am Donnerstag. Den Vormittag über wird es überwiegend bewölkt sein, dabei regnet es immer wieder leicht. Erst gegen Mittag klingen die letzten Regenschauer ab und am Nachmittag gibt es vermehrt Auflockerungen. Der Wind weht aus westlicher Richtung und frischt im Laufe des Tages deutlich auf, besonders am Nachmittag sind auch starke Böen möglich. Die Temperaturen bleiben eher kühl: Die Frühtemperaturen liegen zwischen 1 und 4 Grad, im Laufe des Tages wird es nur noch maximal 8 Grad warm.