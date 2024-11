Kaltfront über Kärnten: Der Donnerstag wird wechselhaft

Der Donnerstag in Kärnten beginnt recht ruhig. In Oberkärnten können sich am Vormittag noch gelegentlich die Sonnenstrahlen zeigen. Doch schon bald ziehen aus dem Norden her ausgedehnte Wolkenfelder auf, die die Sonne verdrängen. In Unterkärnten löst sich der Hochnebel allmählich auf, und auch hier übernehmen die dichten Wolken das Zepter, wie GeoSphere Austria berichet.

Temperatursturz und Regen: Kaltfront bringt Abkühlung

Am späten Nachmittag zieht eine Kaltfront über das Land, die mit kurzen, lokalen Schauern verbunden ist. In einigen Regionen könnte es jedoch auch trocken bleiben. Das markanteste Merkmal des Tages ist der deutliche Temperaturrückgang: Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 1000 Meter, im Norden sogar stellenweise bis auf 700 Meter. In den Tauerntälern sorgt ein starker Nordwind für zusätzliche Abkühlung. Vor der Kaltfront erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen 3 und 8 Grad. Nach dem Durchzug der Front lockern die Wolken gegen Abend wieder auf und geben der Sonne Raum.