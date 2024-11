Tödlicher Unfall auf A9: 62-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Veröffentlicht am 27. November 2024, 22:46 / ©Jaromir Chalabala/Canva

Es war kurz nach 16 Uhr, als der 62-jährige Kroate mit einem Kleinbus auf der A9 Pyhrnautobahn in Richtung Norden unterwegs war. Auf Höhe von Kalwang (Bezirk Leoben, Steiermark) dürfte er dann aufgrund eines medizinischen Notfalls, wie die Polizei vermutet, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und auf den vor ihm fahrenden LKW aufgefahren sein. In weiterer Folge krachte er noch gegen die Betonleitwand der Mittelleitschiene und rollte schließlich am rechten Fahrstreifen bis zum Stillstand aus.

Anwesende versuchten, Verunfallten zu reanimieren

Sowohl die LKW-Lenkerin als auch weitere Verkehrsteilnehmer haben sofort begonnen, den regungslosen 62-Jährigen zu reanimieren, in weiterer Folge übernahm auch das Rote Kreuz die medizinische Erstversorgung und brachte ihn ins UKH Steiermark nach Kalwang. Wie die Polizei berichtet, verstarb der Kroate dort jedoch kurz darauf. Die A9 war für die Dauer der Aufräumarbeiten in Richtung Linz an der Stelle bis 17.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.